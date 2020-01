Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de voturi pentru si 231 voturi contra legea privind acordul de retragere din Uniunea Europeana, care implementeaza un acord convenit in 2019 de Londra si UE. ''Este timpul ca Brexitul sa fie realizat. Aceasta lege face acest lucru'', a declarat ministrul britanic…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut vineri in noul legislativ de la Londra constituit dupa alegerile anticipate un prim vot favorabil asupra acordului privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana si care prevede iesirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 31 ianuarie 2020, transmite…

- Uniunea Europeana s-a declarat vineri pregatita pentru negocierea viitoarei sale relatii cu Londra, dupa victoria clara obtinuta de premierul britanic Boris Johnson in alegerile parlamentare desfasurate joi in Regatul Unit, transmit Reuters si AFP. ''Noi suntem pregatiti. Ne-am…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…

- Fostul premier britanic Tony Blair a apreciat ieri ca Regatul Unit se afla in incurcatura, avertizand ca nici Partidul sau Laburist, nici Partidul Conservator al premierului Boris Johnson nu merita sa castige alegerile parlamentare din 12 decembrie, a relatat Agentia Reuters, potrivit Agerpes. ”Suntem…

- Marea Britanie va deveni dupa Brexit un „jucator de mâna a doua”, incapabila sa concureze cu puteri ca Statele Unite, China sau Uniunea Europeana, a afirmat miercuri Președintele Consiliului European, Donald Tusk, conform AFP.Brexitul marcheaza „adevaratul sfârșit…

- 'Discursul reginei', asa cum este numit, a fost scris pentru suverana de catre guvern si prezinta in detaliu proiectele de legi pe care acesta si le propune pentru anul care urmeaza. Discursul si notele care l-au insotit trec in revista peste 20 de proiecte de legi, inclusiv cele necesare…