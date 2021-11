Parlamentul austriac a ridicat imunitatea fostului cancelar Sebastian Kurz Parlamentul austriac a ridicat joi imunitatea parlamentara a fostului cancelar conservator Sebastian Kurz, care a demisionat în octombrie în urma unui scandal de corupție, transmite AFP.

Sebastian Kurz, în vârsta de 35 de ani, ales dupa o campanie electorala anti-imigrație în 2017, a demisionat din funcția de cancelar în octombrie, când a fost vizat de o ancheta anticorupție.

De atunci, el a fost protejat de urmarirea penala prin statutul sau de lider al grupului parlamentar al partidului conservator ÖVP și de deputat.

