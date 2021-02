Parlamentul Australiei acuză Facebook de asalt asupra suveranităţii naţiunii Facebook afirma ca guvernul australian nu a oferit o definitie clara a „continutului media” in noua lege care ar putea obliga companiile sa plateasca pentru a difuza stiri. Compania Facebook a anuntat ca restaureaza paginile serviciilor de urgenta din Australia, dupa ce o sistare a fluxurilor de stiri a afectat si alt continut, provocand critici. Paginile de sanatate, vreme si servicii de urgenta au fost printre cele inaccesibile. In Parlament, ministrul sanatatii si-a exprimat revolta fata de atitudinea Facebook. „Este strigator la cer si inacceptabil. Asteptam ca Facebook sa isi repare actiunile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

