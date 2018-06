Parlamentul australian a adoptat legi împotiva ingerinţelor externe, pe fondul tensiunilor cu China Parlamentul australian a adoptat noi legi menite sa limiteze amestecul strain, pe fondul temerilor crescute privind ingerinta Chinei in probleme interne si internationale, informeaza vineri AFP.



Australia a anuntat in luna mai o restructurare a agentiilor sale de informatii, in contextul sporirii ingrijorarilor cu privire la terorism si amestecul politic extern, in special din partea Beijingului.



Incepand cu anul trecut, Canberra a lansat o serie de reforme ale agentiilor de spionaj si legislatiei asupra interventiilor straine.



"Spionajul si ingerinta straina…

Sursa articol: agerpres.ro

