- Zeci de mii de argentinieni s-au adunat marti in fata parlamentului din Buenos Aires, pentru a cere ridicarea imunitatii parlamentare a fostei presedinte Cristina Kirchner, suspectata de implicare intr-un mare scandal de coruptie, informeaza miercuri AFP. "Cristina, la inchisoare!", scandau…

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, l-a demis din functie pe prim-ministrul Andrei Kobyakov impreuna cu alti membri importanti din guvern in urma unui scandal de coruptie care a dus la arestarea a zeci de inalti oficiali, relateaza The Guardian.

- Cristina Kirchner, presedinte al Argentinei in perioada 2007-2015, a mers luni dimineata la tribunalul Comodoro Py din Buenos Aires, unde a depus o declaratie scrisa la biroul judecatorului Claudio Bonadio, insarcinat cu investigarea cazului - 160 milioane dolari mita platiti de companii administratiei…

- Amado Boudou, vicepresedinte al Argentinei intre 2011 si 2015, a fost condamnat marti la aproape sase ani de inchisoare pentru o operatiune controversata de salvare de la faliment a unei companii care imprima bani in timp ce era ministru al economiei, un nou capitol intr-un vast scandal de coruptie…

- O curte de apel din Brazilia a decis duminica, spre surprinderea generala, eliberarea fostului președinte Luiz Inacio Lula de Silva, aflat in inchisoarea de la inceputul lunii aprilie pentru corupție, relateaza AFP. Acesta poate parasi inchisoarea in urmatoarele ore.

- Parlamentul grec va dezbate sambata o motiune de cenzura depusa de liderul opozitiei din Grecia, Kyriakos Mitsotakis, impotriva premierului Alexis Tsipras, dupa ce acesta a ajuns la un acord cu omologul sau macedonian privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave, relateaza EUObserver.com. Mitsotakis…