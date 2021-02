Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a preluat oficial mandatul prezidential in timpul unei ceremonii de investitura care a avut loc la Palatul Republicii, in cadrul unei sedinte solemne comune a Parlamentului si Curtii Constitutionale. „Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea…

- Deputații PSRM nu vor susține demiterea Guvernului Chicu, dar iși reitereaza poziția privind necesitatea dizolvarii Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Anunțul a fost facut de șeful statului, dupa ședința fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova

- Executivul a aprobat avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind politica fiscala și vamala pentru anul 2021, elaborat in baza rezultatelor examinarii avizelor amendamentelor deputaților, a Comisiei juridice și a Direcției Generale Juridice din cadrul Parlamentului. Potrivit Vicepremierului…

- ​Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost trecut din nou din subordinea Președinției în cea a Parlamentului. Potrivit presei de la Chișinau, un proiect de lege a fost adoptat în acest sens, joi, fiind votat de 51 de deputați.Astfel, președinta-aleasa…

- CHIȘINAU, 2 dec- Sputnik. Maia Sandu a declarat intr-un briefing de presa ca in Parlament a fost inregistrata o inițiativa prin care se urmarește scoaterea SIS-ului din subordinea președintelui țarii. In acest mod, spune ea, vor fi reduse atribuțiile șefului statului. © RuptlyLavrov, reacție…

- "Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si tinut in sertarele Parlamentului. (...) In aceasta dimineata grupurile reunite ale USR din Senat si Camera Deputatilor au decis cu unanimitate sa…

- Parlamentarii USR si-au anuntat demisia din Legislativ, pentru a nu beneficia de pensiile speciale, a anuntat liderul partidului, Dan Barna. "Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si…

- Proiectul de echivalare a diplomelor studiilor dintre Republica Moldova si Romania a fost blocat in Comisia politica externa si integrare europeana de catre deputatii fractiunii Partidului Socialistilor din Republica Moldova. Anuntul a fost facut de catre autorul acestui proiect, ex-ministrul Educatiei…