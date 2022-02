Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca, in contextul invaziei Federatiei Ruse in Ucraina, la nivelul Romaniei ar trebui sa fie institutit un "blocaj total" pentru firmele rusesti si oamenii de afaceri rusi.

- Liderul Partidului Social Democrat, ocupant al fotoliului de președinte al Camerei Deputaților, a treia funcție in stat, a facut, luni, 28 februarie, o serie de declarații, in contextul in care urmeaza sa aiba loc un plen comun convocat„pentru o declarație a Parlamentului Romaniei in ceea ce privește…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul PSD, ca in Romania trebuie sa existe un blocaj total a oricaror firme rusesti si a oamenilor de afaceri rusi. Președintele social democrat a precizat ca a stat de vorba cu Florin Cițu și declarația comuna ce va fi adoptata in Camerele reunite ale Parlamentului…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, despre declaratia comuna a Parlamentului, care sa fi adoptata intr-un plen comun, ca va include si elemente din sanctiunile impuse la nivelul Uniunii Europene, pentru Federatia Rusa si a precizat ca trebuie sa existe un blocaj total pe teritoriul Romaniei…

- Florin Cițu i-a raspuns, luni, liderului PSD, Marcel Ciolacu, la afirmația acestuia conform careia vor fi alegeri anticipate daca PSD iese de la guvernare: „Noi nu am anunțat pe nimeni ca plecam de la guvernare. Susținem toate masurile care ii ajuta pe romani, nu masuri care distrug economia”. Președintele…

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat, luni, cu ministrul sau de externe Serghei Lavrov, care i-a recomandat continuarea dialogului cu Occidentul in ce privește criza de la granița cu Ucraina. Conform Reuters, șeful diplomației rusești a susținut ca SUA ar fi inaintat propuneri concrete privind…

- Președintele PNL, Florin Cițu nu este de acord cu taxarea marilor companii ceruta de UDMR și PSD, și susține ca “nu este normal din partea statului sa penalizeze aceste firme”. De cealalta parte, președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, zilele trecute, ca nu renunta la ideea introducerii unei taxe…