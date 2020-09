Parlamentul a votat: Pensiile vor fi majorate cu 40% Camera Deputaților și Senatul au votat legea rectificarii bugetare in forma dorita de Partidul Social Democrat, lege care cuprinde majorarea pensiilor cu 40%. In fapt, parlamentarii au decis abrogarea articolul potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%. In acest fel ramane in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea cu 40% a veniturilor pensionarilor. Prin acest proiect de lege ar trebui sa fie majorate și salariile profesorilor din acest an, iar autoritațile locale ar urma sa primeasca mai multe fonduri. Proiectul de rectificare bugetara a fost adoptat in forma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a aprobat majorarea pensiilor cu 40%. Camera Deputaților și Senatul au votat legea rectificarii bugetare in forma dorita de Partidul Social Democrat. Conform aceluiași proiect de elge adoptat de Parlament, ar trebui majorate și salariile profesorilor din acest an, iar autoritațile locale…

- Au fost 242 de voturi pentru modificarile fiind susținute de PSD, ALDE, Pro Romania și UDMR. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca va ataca legea la Curtea Constituționala. Dupa decizia CCR, legea va merge fie la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare, fie inapoi la Parlament – daca sunt gasite…

- Camera Deputaților a adoptat luni proiectul de lege privind modificarea si completarea unor legi în materie electorala care a trecut saptamâna trecuta în regim de urgența și de Senat. Deputații propun ca la alegerile parlamentare alegatorii din strainatate sa aiba la dispoziție doua…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa potrivit careia incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, potrivit g4media.ro. Propunerea legislativa a…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa potrivit careia persoanele care incalca masurile dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Propunerea legislativa a fost inițiata…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca nu a vazut inca ”impactul tergiversarii” adoptarii legii privind carantinarea si izolarea si a anuntat ca se va intalni cu autoritatile abilitate sa aplice actul normativ promulgat de presedinte, potrivit Agerpres. „Inca n-am vazut impactul tergiversarii…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca dublarea alocațiilor este constituționala. Astfel, totul ramane… la pixul președintelui. Urmeaza sa se stabileasca daca se va plati retroactiv, din luna februarie, sau doar de cand intra legea in vigoare. La inceputul acestui an, alocațiile copiilor ar fi…

- Propunerea legislativa prevede completarea articolului 37 din Constitutie - Dreptul de a fi ales - cu un nou text, potrivit caruia cetatenii condamnati la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie sa nu mai poata fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera…