Parlamentul a votat: Pensiile trebuie majorate cu 40%

Parlamentul a aprobat majorarea pensiilor cu 40%. Camera Deputaților și Senatul au votat legea rectificarii bugetare in forma dorita de Partidul Social Democrat. Conform aceluiași proiect de elge adoptat de Parlament, ar trebui majorate și salariile profesorilor din acest an, iar autoritațile locale ar urma sa primeasca mai mulți bani. PNL a anunțat ca va contesta la Curtea Constituționala legea. Știre in curs de actualizare