Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederi din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența.Paradoxal, pe 12 martie, Renate Weber ii cerea in mod expres presedintelui sa aplice Ordonanta…

- In cererea trimisa luni CCR, liberalii au invocat motive extrinseci si intrinseci de neconstitutionalitate asupra proiectului care a fost adoptat pe 3 aprilie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. PNL a atacat la CCR varianta PSD a legii amanarii ratelor la banci, dar si suspendarea…

- Consiliul Legislativ a avizat negativ OUG emisa de Guvernul Ludovic Orban pentru urgentarea alegerilor anticipate . Consiliul Legislativ susține ca Executivul a trimis proiectul spre avizare in ziua in care a fost demis prin moțiune de cenzura, or la acel moment nu mai avea dreptul sa promoveze ordonanțe…

- Plenul Senatului a adoptat, saptamana trecuta, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența care amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pentru copii. Au fost 94 de voturi pentru respingerea OUG si 14 voturi contra. Legea a ajuns acum la Camera Deputaților, care este for decizional.…

- Senatul a respins ordonanța de urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020, dupa rectificarea bugetara. Pentru respingere au votat 94 de senatori, iar 14 au fost „impotriva”. Proiectul de ordonanța de urgența are ca scop prorogarea, pana la 1 august 2020, a aplicarii…

- Senatul a respins, luni, proiectul de ordonanta de urgenta prin care se se amana pana la data de 1 august dublarea alocatiilor pentru copii, noteaza Agerpres. Legea va merge in Camera Deputatilor, care este for decizional. In favoarea respingerii proiectului s-au pronuntat 94 de senatori, iar 14 au…

- Documente atasate: OUG de prorogare Raportul Comisiei de specialitate Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern din 16 ianuarie. In luna decembrie a anului trecut, Camera Deputatilor…

- Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern din 16 ianuarie. Citeste si: Ludovic Orban: "Dublarea alocatiilor se va face in august daca sunt bani. A fost o razbunare a PSD impotriva PNL"…