- In cadrul ședinței plenare de astazi, au fost adoptate modificari la Legea cu privire la Avocatul Poporului. Acestea au scopul de a consolida și de a oferi o serie de garanții, pentru a eficientiza activitatea instituției Ombudusmanului. Deputații au votat pentru acordarea imunitații Avocatului Poporului.…

- Reforma teritoriala a Romaniei: Parlamentul a votat asocierea localitaților in consorții administrative, care vor primi finanțari Senatul a adoptat luni in calitate de camera decizionala un proiect de lege inițiat in septembrie de Guvern pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2019 privind Codul…

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) s-a intrunit pe 17 noiembrie in ședința. Una dintre decizii prevede ca „Energocom” sa contracteze un credit de tip revolving in echivalentul a E25 mln, pentru nu mai mult de un an. Inițiativa va fi implementata prin derogare de la lege, transmite newsmaker.…

- Energocom a oferit un imprumut de aproape un miliard de lei moldovenești companiei Moldovagaz, fiind o prevedere Comisiei pentru Situații Excepționale pentru achitarea consumului de gaz pentru septembrie și avansul pentru octombrie catre Gazprom.

- Compania „Energocom” va acorda SA „Moldovagaz” un imprumut de circa un miliard de lei pentru pentru achitarea gazelor naturale. Decizia luata de membrii Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) va permite achitarea integrala de catre SA „Moldovagaz” catre SA „Gazprom” a consumului de gaze pentru…

- Blocarea bulevardului Ștefan cel Mare este inacceptabila, iar primarul capitalei, Ion Ceban, este cel care trebuie le ceara solicite organizatorilor protestului sa elibereze bulevardul prin dispoziția emisa de primarie. Este opinia deputatului PAS Dan Perciun, care spune ca, in cazul in care edilul…

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi prelungita cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Despre aceasta a anunțat prim-ministra Natalia Gavrilița in ședința de miercuri a Guvernului. Noua perioada a starii de urgența in Republica Moldova ar urma sa intre in vigoare din…

- 15 milioane de metri cubi de gaze naturale vor fi procurate de Energocom, in doua tranșe, și stocate in depozitele din Ucraina. O asemenea decizie a fost luata in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidate de prim-ministra Natalia Gavrilița.