- Proiectul de lege, adoptat marti de Camera Deputatilor, prevede creșteri salariale pentru angajații din Ministerele Culturii, Transporturilor, dar și pentru angajații care gestioneaza fonduri europene.

- Camera Deputaților a adoptat marți, in calitate de camera decizionala, majorarea salariilor bugetarilor de la 1 iulie cu o patrime din diferenta de salariu prevazuta de Legea salarizarii unitare 153/2017 pentru anul 2022 si cele din luna decembrie 2021.

- Cresc salariile unor categorii de bugetari, potrivit unui proiect de lege adoptat astazi de Camera Deputatilor. Cea mai mare majorare, de 25%, o vor primi angajatii de la Ministerul Sanatatii. Initial, documentul prevedea majorari doar pentru bugetarii nominalizati in echipe de proiecte cu fonduri externe,…

- Ministerul Finantelor da asigurari ca dispune de fondurile bugetare necesare pentru plata tuturor drepturilor salariale din sistemul bugetar, dupa ce vineri mai multe categorii de bugetari nu si-au incasat salariile. Ministerul sustine ca 60- din plati au fost facute, iar restul vor fi incasate luni.…

- Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989, initiata de deputatul liberal Marilen Gabriel Pirtea, a fost adoptata cu vot final in Camera Deputatilor, miercuri. Propunerea legislativa prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului «Istoria Revolutiei din…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se reduce varsta standard de pensionare pentru persoanele angajate in domeniul de productiei energiei electrice si extractiei carbunelui in perioada de inainte 1 aprilie 2001. Proiectul de lege completeaza…

