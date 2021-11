Camera Deputatilor a adoptat, marți, in calitate de for decizional, un proiect care modifica Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Actul normativ – potrivit caruia, firmelor in care nu se respecta masurile anti-COVID-19 li se va suspenda activitatea – merge la promulgare. Astfel, proiectul de lege are ca […] The post Parlamentul a votat. Activitate suspendata pentru firmele care nu respecta restricțiile anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .