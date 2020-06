Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu mai departe de saptamana trecuta am cerut inca o data Parlamentului sa puna pe ordinea de zi problema pensiilor speciale. Nu s-a dorit acest lucru”, scrie, Dan Barna, pe Facebook. ”Astazi PNL vine și propune un proiect de lege nou care sa rezolve aceasta problema. Proiect de lege exista de multa…

- Ministrul Sanatatii a precizat ca pentru "evenimente restranse in familie" sau pentru efectuarea unor munci agricole in afara localitatii se va putea iesi din localitate. Oamenii trebuie sa dovedeasca, insa, unde se duce, prin furnizarea adresei, prin prezentarea unui act de identitatea, conform…

- "Faptul ca presedintele Romaniei, si asta e foarte important, a decis sa adopte astfel de mesaj, specific anilor '90, sunt afirmatiile din interventia domniei sale, foarte asemanatoare cu afirmatiile lui Vadim Tudor. Faptul ca a ales sa adopte un astel de mesaj arata ca a ales, cumva, ca sa facem…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa vina în Parlament pentru a dovedi "acuzatia grava" ca PSD ar fi avut "o întelegere ascunsa" cu o putere straina pentru a ceda o parte din teritoriul national."Astazi, domnul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca dupa o luna și jumatate pot fi trase mai multe concluzii. In aceasta epidemie, autoritațile, medicii și romanii au obținut rezultate notabile. Romanii au dovedit ca au simț civic, echilibru și maturitate. Dupa 15 mai anumite restricții vor fi reduse. Nu am atins…

- Ministrul Muncii spune ca susține impozitarea progresiva a pensiilor speciale: "Este o decizie politica, dar sunt convinsa ca nu-si permite nimeni sa nu asculte semnalele societatii" Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, s-a declarat o sustinatoare a demersului privind…

- Proiectul de lege fusese adoptat la mijlocul lunii martie de Parlament, iar acum, dupa promulgare, va intra in vigoare in termen de 60 de zile. Pentru acordarea ajutorului financiar, autoritățile locale trebuie sa aprobe dupa publicarea legii, prin hotărâre a consiliului local, metodologia de…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj, dupa ce Parlamentul a votat decretul care instaureaza starea de urgența in Romania. Șeful statului le-a transmis, cu „tristețe și sinceritate”, romanilor din diaspora sa nu vina acasa de Paște, in acest an.