- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege privind declararea in 4 iunie a Zilei Tratatului de la Trianon, respingand cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a acestui proiect, informeaza Agerpres.

- Camera Deputatilor se întruneste, marti, în sedinta, pe ordinea de zi figurând si reexaminarea, la cererea presedintelui Klaus Iohannis, a legii pentru declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon, scrie Agerpres. Comisia pentru cultura a Camerei, sesizata în…

- Senatul a respins, miercuri, cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a Legii privind declararea datei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon si a adoptat forma trimisa la promulgare. Cererea a fost respinsa cu 76 de voturi "pentru" si 52 "impotriva". Potrivit cererii de reexaminare, "adoptarea…

- "Eu, in comparatie cu domnul Orban, nu imi urmez nici pasi mei, nici cei ai partidului pe anumite calcule mereu politice. Vreau sa va reamintesc decizia doamnei primar general Gabrielei Firea care a luat decizia sa candideze sub sigla PSD si atat, fara sa faca aranjamente pe sub masa sau sa incerce…

- Camera Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a Legii privind statutul personalului feroviar, aceasta fiind respinsa anterior si de senatori. S-au inregistrat 185 de voturi "pentru" respingere, un vot "impotriva" si 80 de abtineri. Legea, adoptata de Camera Deputatilor si de Senat,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Au fost 166 de voturi pentru, 63 voturi "impotriva" si 29 de abtineri. Astfel, ramane in vigoare legea care prevede dublarea alocatiilor…