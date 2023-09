Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea Ministerului Apararii catre Parlament intra marți in birourile permanente reunite ale celor doua camere. Este vorba despre cumpararea a 32 de avioane militare F-35 din Statele Unite, potrivit unei scrisori adresate de MapN Legislativului.Concret, Ministerul Apararii cere „aprobarea prealabila…

- Procurorii DIICOT si politistii au destructurat, la solicitarea autoritatilor din SUA, o parte din infrastructura programului informatic de tip malware Qackbot (Qbot). Obiectivul principal era furtul datelor financiare si al credentialelor de conectare din browserele web.

- Cel puțin 20 de avioane ale Forțelor Aeriene Chineze au intrat in ultimele 24 de ore in zona de aparare a Taiwanului, in timp ce o drona de lupta a zburat de-a lungul coastei de est a acestei insule revendicate de regimul de la Beijing, a declarat sambata dimineața Ministerul Apararii de la Taipei.

- Procedura de achizitie de corvete multifunctionale, care a inceput in urma cu cinci ani, a fost anulata, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). „Autoritatea contractanta din Ministerul Apararii Nationale a aprobat anularea procedurii specifice aferente Programului de inzestrare esential „Corveta…

- Israelul a aprobat achiziționarea unei a treia escadrile de avioane de lupta F-35, intr-o tranzacție in valoare de 3 miliarde de dolari, a anunțat duminica Ministerul Apararii, citat de Reuters.

