Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a luat act, sambata, de inceperea celui de-al doilea mandat al presedintelui Klaus Iohannis. Declaratia Parlamentului a fost citita in plen de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. "Camera Deputatilor si Senatul, intrunite in sedinta comuna la 21 decembrie 2019, in vederea depunerii juramantului de candidatul la functia de presedinte al Romaniei, a carui alegere a fost validata de Curtea Constitutionala, tinand seama de actul de validare, intocmit in conformitate cu art. 53 alin. 2 din Legea 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei,…