Parlamentul a legiferat "puscaria la domiciliu": Stelian Ion (USR) spune ca pare o amnistie si ca Romania devine un paradis penal

Pe zi ce trece, cu fiecare act normativ adoptat de Parlament, in Romania se creeaza un paradis penal, spune deputatul USR Stelian Ion, intrebandu-se cu ingrijorare daca noi chiar vrem sa atragem aici "toti infractorii din lume", cata vreme nicaieri nu pare sa mai existe "un ansamblu de reglementari atat de favorabile infractorilor si detinutilor".



Declaratiile alarmante vin in contextul in care, miercuri, Camera Deputatilor a votat proiectul de lege care va permite executarea pedepselor cu inchisoarea la domiciliu sau doar in weekend, actul normativ urmand sa ajunga la presedintele Iohannis…