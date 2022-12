Stiri pe aceeasi tema

- Circa 78 la suta dintre cei 700 000 de solicitanți de compensații in perioada rece a anului (noiembrie 2022 – martie 2023) au fost incadrați la categoria de vulnerabilitate „foarte ridicata”, a declarat președintele Comisiei protecție sociala, sanatate și familie din Parlamentul R. Moldova, Dan Perciun,…

- Circa 78 la suta dintre cei 700 000 de solicitanți de compensații in perioada rece a anului (noiembrie 2022 - martie 2023) au fost incadrați la categoria de vulnerabilitate „foarte ridicata”, a declarat președintele Comisiei protecție sociala, sanatate și familie din Parlamentul R. Moldova, Dan Perciun,…

- Parlamentul va examina un proiect de lege care are drept scop realizarea Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sanatații privind controlul tutunului. Inițiativa legislativa a fost elaborata de președintele Comisiei protecție…

- Legislația naționala ce reglementeaza domeniul sanatații reproducerii, transplantului de țesuturi și celule va fi actualizata și aliniata la prevederile legislației europene. Parlamentul a aprobat in prima lectura un proiect de modificare a mai multor acte legislative. Inițiativa a fost elaborata de…

- Ca parte a angajamentului fața de promovarea unui fashion mai incluziv, Zalando lanseaza prima sa colecție adaptabila, prin intermediul brandurilor proprii: Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn și Even Odd. Colecția este disponibila in Romania și pe toate piețele pe care platforma este activa.

- O mare prietena a persoanelor cu dizabilitați a incetat din viața, lasand in urma ei o lume mai bogata și mai luminoasa prin nenumaratele proiecte de suflet pe care le-a inițiat și susținut.

- Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, adoptata acum cinci ani, va fi imbunatațita și armonizata cu legislația Uniunii Europene. Autorii inițiativei legislative sunt președintele Comisiei protecție sociala, sanatate și familie, Dan Perciun, și membra comisiei, Ana…