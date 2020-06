Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, ordonanta de urgenta a guvernului care amana pana la 1 august dublarea alocatiilor copiilor de la 150 la 300 de lei. Decizia a fost luata cu 209 voturi ”pentru”, trei ”impotriva si 98 de abtineri.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului prin care dublarea alocatiilor pentru copii a fost amanata pana la 1 august va fi respinsa miercuri de Camera Deputatilor in calitate de for decizional. Coalitia de conjunctura PSD-ALDE-ProRomania are majoritate in Camera Deputatilor. Practic, PNL va trebui sa gaseasca…

- Camera Deputatilor va dezbate, miercuri, Ordonanta Guvernului prin care dublarea alocatiilor copiilor a fost amanata de Executivul Orban pana la 1 august. Dupa respingerea in Parlament, proiectul merge la promulgare, la seful statului, care o poate ataca la CCR sau o poate retrimite in Legislativ. In…

- Asociația Pacienților din Romania susține ca a primit reclamații privind bolnavii non-COVID, care au fost reprimiți in spitale, dar li s-a cerut sa iși faca pe cheltuiala proprie, testul pentru noul coronavirus, pentru a fi primiți in unitatea medicala. Regulile Institutului National de Sanatate Publica…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca Parlamentul a incalcat principiul separației puterilor in stat prin modificarea hotararii privind instituirea starii de alerta. El spune ca, momentan, guvernul nu va ataca in niciun fel hotararea votata in parlament, pentru ca acum este important…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, citat de Agerpres. ”Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) le-a solicitat creditorilor din zona euro sa omita plata dividendelor si rascumpararile de actiuni cel putin pana in octombrie si sa-si foloseasca profiturile pentru a sprijini economia afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), potrivit agenției Reuters, citata de…

- Alocațiile s-ar putea dubla mai devreme de luna august. Parlamentul este pe punctul de a desființa masura Guvernului, printr-un proiect de lege ce este aproape de a fi adoptat. ALOCATII COPII 2020. Dublarea alocatiilor, pe masa deputatilor. Cand ar urma sa fie majorate otrivit OUG nr.…