- Ziarul Unirea Unda verde angajarilor in invatamant, sanatate si aparare, pe perioada starii de alerta: Decizie a Parlamentului Marti, 8 septembrie, Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a decis ca, pe durata starii de alerta, se vor putea desfasura concursuri pentru ocuparea unor posturi…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege care ofera posibilitatea ca, in perioada starii de alerta, sa fie organizate concursuri pentru ocuparea posturilor nedidactice, didactice auxiliare si a unor functii din invatamantul preuniversitar, cele din invatamantul superior,…

- Potrivit senatorului PSD Mihnea Costoiu, prin amendamentul sau propus in Comisia de invatamant si insusit, marti, de plenul Senatului, a fost completat art. 27 alin. 3 din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit caruia "pe durata…

- Pentru luna mai, aproape 400 de angajați ai unitaților medicale buzoiene, care au intrat in contact cu cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 confirmate primesc stimulentul de risc. Odata cu adoptarea noului proiect legislativ, Parlamentul a fost de acord și cu acordarea acestui spor pentru intregul personal…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind prelungirea mandatelor autoritaților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.Camera…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 234 de voturi pentru, 71 contra și 3 abțineri, un proiect de lege care acorda pe perioada starii de alerta stimulentul de risc de 2.500 de lei pe luni nu doar medicilor, ci și personalul de specialitate din structurile paraclinice…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede prelungirea mandatelor aleșilor locali pâna la data de 1 noiembrie. Cu 204 voturi ”pentru”, trei ”împotriva” și 66 de abțineri proiectul a trecut de Parlament și merge la promulgare la președintele…

- Guvernul s-a reunit la ora 18.30, insa premierul Orban a anuntat ca hotararea de prelungire a starii de alerta va fi adoptata saptamana viitoare. Decizia vine insa la pachet cu o serie de masuri de relaxare, astfel ca din 15 iunie: – vor fi deschise salile de fitness, dar cu reguli stricte de distantare;…