Parlamentul a decis: Scade TVA-ul pentru lemne de foc de la 19% la 5%

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, marti, in calitate de for decizional, doua proiecte de lege care prevad scaderea TVA-ului pentru lemne de foc de la 19% la 5%, pentru persoane fizice si scoli, spitale, dispensare medicale si unitati de asistenta sociala. Propunerile legislative apartin Partidului…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 307 voturi 'pentru', un proiect de lege care prevede ca procesul verbal privind plata amenzilor contravenționale sa nu mai fie trimis la Politie. Proiectul merge la promulgare la șeful statului. Proiectul de lege supus…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 285 de voturi pentru și 1 vot contra, proiectul de lege care plafoneaza prețurile la energia electrica și gazele folosite de populație. Pentru intrarea in vigoare a legii, este nevoie ca proiectul sa mai promulgat de…

- Incepand cu anul școlar viitor, elevii vor studia o noua materie obligatorie, dupa ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege. Este vorba despre Educația juridica care va deveni materie obligatorie in toate școlile din Romania. Inițial, proiectul de lege nu prevedea și educația juridica, ci doar pe…

- Proiectul de lege aparține deputatilor USR Cristina Pruna si Claudiu Nasui, și a fost depus, marti, 12 octombrie, cuprinzand cinci masuri pe termen scurt menite sa scada facturile pentru consumatorii casnici si IMM-uri.USR face un apel catre toate partidele parlamentare sa sustina si sa adopte…

- Parlamentul vrea sa revina la funcția de asistent al deputatului. Un proiect de lege in acest sens a fost semnat de reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare și inregistrat in legislativ.

- Transportatorii se declara impotriva liberalizarii pieței cu ridicata și a continuarii aplicarii formulei ce conține marja comerciala speciala, in contextul in care Parlamentul a aprobat, in prima lectura, proiectul de modificare a Legii privind piața produselor petroliere. In acest sens, Asociația…