- Camera Deputatilor a adoptat, marti, doua initiative legislative care prevad interdictia de a candida si a fi alese in functiile de senator, deputat, respectiv de primar, presedinte al Consiliului judetean, consilier judetean, consilier local pentru persoanele care au fost condamnate definitiv la pedepse…

- Fostul premier Adrian Nastase a caștigat in prima instanța, la Tribunalul București, dreptul de a incasa in calitate de fost parlamentar indemnizația pentru limita de varsta cunoscuta drept „pensie speciala”. Judecatorul a dispus ca Nastase sa fie repus in drepturi, dar nu din momentul in care legea…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, o ordonanta de urgenta care prevede suspendarea ocuparii functiilor publice vacante pana la sfarsitul lui 2022, introducand un amendament potrivit caruia, prin exceptie, se vor putea organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, intentioneaza sa anunte joi dimineata, in Camera Deputatilor, ca isi depune mandatul, in contextul amplificarii crizei politice de la Roma. Chiar daca Draghi a castigat miercuri seara in parlamentul de la Roma cu 95 de voturi favorabile si 39 impotriva, cele trei mari…

- Deputații romani au ratificat, miercuri, aderarea Suediei și a Finlandei la NATO. Au fost 227 de voturi „pentru” și trei abțineri. Protocolul de aderare al celor doua țari a fost votat, miercuri dimineața, in Camera Deputaților. Miercuri dupa amiaza, senatorii se vor reuni intr-o sesiune extraordinara…