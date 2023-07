Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care doua rachete rusești au lovit centrul orașului Kramatorsk, cei trei cetateni columbieni, scriitorul Hector Abad, fostul comisar pentru pace Sergio Jaramillo si jurnalista Catalina Gomez erau insotiti, marți, de o celebra scriitoare ucraineana, Victoria Amelina. Cei trei sud-americani…

- Ministerul rus de Externe a venit cu noi acuzații la adresa guvernarii Republicii Moldova, care ar vrea sa „atraga țara in conflictul din țara vecina”. „Occidentul, cu mainile Kievului, atrage in mod activ Moldova in conflictul din Ucraina, iar regimul de la Chișinau se lasa implicat in toate aceste…

- Ministerul rus de Externe a catalogat decizia autoritatilor romane de a reduce prezenta diplomatica rusa in Romania ca fiind un act ostil care nu va ramane fara raspuns.''Consideram aceasta decizie ca fiind un alt act ostil ce duce la degradarea si mai mult a relatiilor bilaterale care, ca urmare…

- Administratia de la Moscova a convocat, vineri, diplomati de rang inalt ai Ambasadei americane din Rusia pentru a denunta afirmatii ale lui Jake Sullivan, consilierul pentru Securitate Nationala al presedintelui Joe Biden, considerate incurajari ale atacurilor pe teritoriul rus."Diplomati de rang…

- Republica Moldova inițiaza procesul de retragere a țarii noastre din Adunarea Interparlamentara a Comunitații Statelor Independente (CSI). In acest sens, Guvernul a suplinit ordinea de zi a ședinței de astazi, 17 mai, cu doua proiecte ce vizeaza denunțarea unor Acorduri semnate anterior cu CSI, transmite…

- Ministerul rus de Externe se arata deranjat de faptul ca reprezentanții ruși nu au fost lasați sa intre in Republica Moldova pentru a monitoriza alegerile din Gagauzia. Potrivit purtatorului de cuvant al MID-ului, Maria Zaharova, prin aceste acțiuni Chișinaul a dat dovada de o „abordare neprietenoasa…

- Ministerul rus de Externe, prin purtatorul sau de cuvant Maria Zaharova, a anunțat expulzarea a peste 20 de diplomați germani, cu titlu de represalii la o masura similara luata de Berlin, fara ca Germania sa confirme expulzarea unor diplomați ruși. Intrebat de agenția France Presse, Ministerul german…

- Serviciul Militar de Contrainformații (SKW) al Poloniei și Centrul de Securitate Cibernetica, CERT, au acuzat serviciile de informații ruse ca au piratat si colectat informații de la Ministerul de Externe al Poloniei și de la ambasadele mai multor țari din Uniunea Europeana, anunța Rosbalt, potrivit…