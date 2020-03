Parlamentul a aprobat, in unanimitate, instituirea starii de urgenta in Romania

Parlamentul a aprobat, in unanimitate, instituirea starii de…

Parlamentul a aprobat, in unanimitate, instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de coronavirus.



Parlamentul s-a intrunit joi, de la ora 12:00, in sedinta comuna online, consacrata solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr.195/2020.



Pentru prima data a fost folosita o procedura speciala de dezbatere si vot electronic la distanta, aprobata luni de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, ca urmare a masurilor instituite pentru…