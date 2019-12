Parlamentul a aprobat dublarea alocatiilor pentru copii, la propunerea PSD. Legea merge la Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind dublarea alocațiilor de stat pentru copii. Ca sa intre in vigoare, legea trebuie promulgata de președintele Klaus Iohannis și publicata in Monitorul Oficial. Legea votata prevede ca alocatia de stat pentru…

- Guvernul Orban ar putea sa-si asume raspunderea, pana la sfarsitul acestui an, pe Legea plafoanelor bugetului de stat si pe Legea bugetului pentru 2020, potrivit unor surse guvernamentale. Unul dintre scenariile pe care le are in vedere Guvernul este asumarea raspunderii pe Legea bugetului…

- Noii lideri ai social-democratilor germani de centru-stanga au amanat, duminica, o decizie foarte anticipata privind iesirea din coalitia de la guvernare cu crestin-democratii cancelarului Angela Merkel pana saptamana viitoare, relateaza DPA. Informatia a fost facuta publica dupa ce SPD a…

- Biroul Electoral Central a anuntat rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dupa centralizarea datelor din 99,67% din voturile exprimate. Au fost centralizate datele din 19.522 de sectii, ceea ce inseamna 99,67% dintre voturile pentru turul doi al alegerilor prezidentiale.…

- Legea privind majorarea alocatiei incepand din 2020 a fost promulgata, iar prima creștere se va vedea la 1 ianuarie 2020. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 13 noiembrie, legea care prevede majorarea alocatiei pentru copii cu rata inflatiei, incepand de anul viitor. Legea vizeaza completarea…

- Dupa primele exit-poll-uri din tara, exista o sansa ca diaspora sa schimbne clasamentul final si sa decida turul doi, insa nu s-a intamplat asa, pentru ca in strainatate Klaus Iohannis a primit peste 50% din voturi. Asa incat, desi Viorica Dancila nu are nici macar 3%, Dan Barna nu a reusit…

- Camera Deputatilor a adoptat in 18 septembrie, in calitate de for decizional, modificarea Codului Muncii in sensul ca nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara sa fie sanctionata cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoana identificata ca presteaza aceasta munca. In…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei. Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18…