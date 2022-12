Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat, miercuri, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2023. Premierul a declarat in plen ca este pentru prima oara in Romania cand bugetul este aprobat inainte de jumatatea lunii decembrie si ca este „un buget realist, echilibrat, care vizeaza…

- Membrii Comisiei pentru controlul SRI au avizat favorabil bugetul Serviciului Roman de Informații pentru 2023. SRI are alocata de la bugetul de stat pentru anul 2023 suma de aproape 4 miliarde de lei, cu 21,68% mai mare comparativ cu bugetul anului anterior. Membrii Comisiei comune permanente a Camerei…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza o vizita de lucru in Romania in perioada 19-20 decembrie. Inaltul oficial european se va adresa parlamentarilor romani intr-un plen reunit al Legislativului, luni, 19 decembrie, cel mai probabil la ora 18.00, potrivit unui memorandum intern…

- Plenul comun al Parlamentului se reunește astazi, 5 decembrie, de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi a lui Niculae Badalau, arestat preventiv dupa acuzatia de dare de mita formulata de DNA, se arata pe ordinea…