Plenul Camerei Deputaților a adoptat vineri, prin vot online, in calitate de for decizional, un proiect de lege care modifica Legea Salarizarii astfel incat o parte din angajații din sistemul medical-sanitar vor primi de la 1 iulie 2020 salarii majorate. Conform stiripesurse.ro, este vorba despre categoriile profesionale de farmacist, biolog, chimist, biochimist, fizician și psiholog.