Parlamentul a adoptat proiectul de lege prin care Guvernul poate emite ordonanţe în vacanţa parlamentară Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara. Guvernul anunțase ca daca aceasta lege nu trece, atunci Executivul nu poate sa munceasca in vacanța parlamentara și va fi obligat sa dea ordonanțe de urgența și sa cheme parlamentarii la

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

