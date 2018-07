Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal brașovean Gabriel Andronache dezvaluie o noua lovitura pe care Guvernul o da administrațiilor locale. Acesta spune ca este cel de al treilea episod din Guvernarea PSD-ALDE, data primariilor. De aceasta data este vorba despre veniturile incasate din amenzi! „«Este foame de bani»! Citatul…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, sustine ca parlamentarii PSD-ALDE au blocat audierea ministrului de Interne Carmen Dan si a sefilor Jandarmeriei dupa protestele impotriva Guvernului.

- Astazi au fost adoptate de catre Camera Deputaților mai multe modificari ale Legii energiei și gazelor naturale. Unul dintre aceste amendamente, propus și susținut de catre mine, va da posibilitatea primariilor sa inființeze direct rețele de distribuție a gazelor naturale, fara a mai avea nevoie de…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi, vicepreședinte al Comisiei de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala din Camera Deputaților, a transmis o scrisoare deschisa ministrului de Interne, Carmen Dan, in care i-a solicitat acesteia sa ofere explicații publice privind modalitatea in care și-a obținut…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, pe articole, un proiect de lege prin care se introduce un regim de detentie la domiciliu pentru persoanele condamnate la pana un an de inchisoare, cu exceptia celor condamnate pentru fapte de violenta, votul final fiind amanat o saptamana. Citește și: Unul…

- Deputatul ALDE Dumitru Lovin i-a transmis ministrului Lia Olguta Vasilescu o interpelare in continutul careia propune modificarea Legii nr. 76/2002, in asa fel incat sa permita din nou institutiilor si autoritatilor publice sa angajeze muncitori, pe durata determinata. „Legea implica si o cofinantare…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a afirmat ca Legea educatiei ar trebui „schimbata rapid“, din moment ce scolarii pot ajunge in situatii umilitoare la diverse evenimente.