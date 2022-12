Parlamentul a adoptat legea prin care bacșișul va fi trecut pe nota de plată și va putea fi plătit cu cardul Sumele, distribuite integral salariaților, nu sunt cuprinse in calculul contribuțiilor sociale. Legea merge la promulgare. Proiectul adoptat astazi prevede ca operatorii economici au obligația de a inmana clientului o nota de plata, in data cu emiterea bonului fiscal, in care sunt prevazute rubrici in care va fi trecut nivelul bacșișului indicat de client, intre 0% și 15% din valoarea consumației, in funcție de cat indica acesta. Nota de plata trebuie sa conțina și o alta rubrica in care clientul sa poata scrie suma oferita drept bacșiș, in valoare absoluta, daca acesta nu vrea sa indice un procent… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

