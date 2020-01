Parlamentul a adoptat eliminarea pensiilor speciale. Legea merge la Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a început dezbaterea pe proiectul de lege al PNL privind abrogarea pensiilor speciale. Proiectul de lege prevede eliminarea pensiilor speciale, exceptie facând cele destinate militarilor si structurilor din cadrul MAI. De asemenea sunt eliminate și pensiile speciale pentru…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a transmis joi ca social-democrații pregatesc un artificiu prin care sa amane votul final pe eliminarea pensiilor speciale. Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, le cere si el liberalilor sa spuna clar daca mai vor sau nu eliminarea pensiilor speciale. Ambii…

- Legea care elimina pensiile speciale trebuia sa intre miercuri la votul final in Camera Deputaților, dar a fost amanata pana in februarie 2020. Deputații din Comisia de munca au votat marți, in unanimitate, ELIMINAREA pensiilor speciale, cu excepția celor militare. Au fost abrogate pensiile speciale…

- Proiectul de lege prin care se acorda posibilitatea Guvernului de a emite ordonante de urgenta pe durata vacantei parlamentare precum si eliminarea pensiilor speciale se afla, miercuri, la vot final in Camera Deputatilor. Senatorii au respins legea, iar premierul Ludovic Orban a precizat ca Guvernul…

- Comisia pentru munca din Camera Deputatilor a adoptat marti raport favorabil pentru proiectul de hotarare care vizeaza eliminarea pensiilor speciale, exceptie facand cele destinate militarilor si structurilor din cadrul MAI. Raportul a fost adoptat cu un singur vot impotriva si trei abtineri. Astfel,…

- Sedinta comisiei este programata sa inceapa la ora 16,00.Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statut…

- Tensiuni și ironii in Comisia de Munca, unde deputații au discutat despre eliminarea pensiilor speciale. Proiectul a fost inițiat de PNL, care susține calcularea pensiilor pe baza principiului contributivitații, cu excepția militarilor.

- Florin Roman, noul lider al Grupului PNL din Camera Deputatilor, surprinde printr-o declaratie care il pozitioneaza pe alta directie decat cea a partidului si a presedintelui. Roman a declarat marti seara, dupa ce a fost ales in fruntea grupului PNL, ca si-ar dori o dezbatere intre Iohannis si Dancila,…