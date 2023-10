Stiri pe aceeasi tema

- In urma retragerii Rusiei din Inițiativa pentru cereale la Marea Neagra, SUA s-au asociat cu Romania și Republica Moldova pentru a spori exporturile de cereale ale Ucrainei prin Dunare. Anterior, in iulie 2022, un acord privind cerealele a fost orchestrat de Turcia și de ONU, asigurand exportul sigur…

- Kremlinul a declarat marti ca este imposibil deocamdata ca Rusia sa revina in acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra, intrucat partea acordului legata de interesele rusesti "nu este pusa in aplicare", respingand astfel apelul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ca Moscova sa…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- China a solicitat Rusiei si Ucrainei sa reia rapid exportul de cereale dupa retragerea Rusiei dintr-un acord international de facilitare a exporturilor agricole din porturile ucrainene de la Marea Neagra.

- Portul Constanta din Romania, principala ruta alternativa a Ucrainei dupa ce retragerea Rusiei a dus la prabusirea acordului care ii asigura transporturile de cereale pe Marea Neagra, are capacitatea de a gestiona incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, a declarat pentru Reuters Viorel…

- Secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, a criticat Rusia pentru faptul ca a decis sa se retraga din acord, deși atat ONU, cat și Turcia au insistat sa ramana, consecințele fiind unele economice.

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana condamna decizia unilaterala a Rusiei de a se retrage din acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra și spune ca, in prezent, rutele alternative nu sunt doar o opțiune, ci o necesitate.„Condamn decizia unilaterala a Rusiei de a se retrage…

- Luni (17 iulie), Josep Borrell, șeful politicii externe a UE, și Charles Michel, președintele Consiliului UE, au condamnat decizia Rusiei de a nu prelungi acordul privind exporturile de cereale din Marea Neagra. Rusia a incetat luni participarea la acordul vechi de un an, negociat de ONU, care permite…