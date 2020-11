ParlamentaryElections2020/Training sessions for people to be part of polling stations abroad

Stiri pe aceeasi tema

- Pe suprafața lunii și imprejurul acesteia, cooperarea dintre națiuni face un pas inainte, odata cu acordurile Artemis intre NASA și mai multe state partenere. Aceste acorduri prevad transparența activitaților, interoperabilitatea sistemelor naționale, impartașirea datelor științifice și inființarea…

- As many as 21,421 Romanians from abroad had registered as of Monday, 15:00 hrs to vote by mail in the December 6 parliamentary election, according to figures posted on the website of the Permanent Electoral Authority.Most applications came from the Romanians in the UK (4,943) and Germany (3,258),…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a anuntat ca 12 probe sunt înscrise în calendarul provizoriu al editiei din 2021 a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), ce se va deschide în ianuarie cu Raliul Monte Carlo, informeaza AFP.Acest campionat nu cuprinde decât…

- "Cosmonauts" (Russia) by Danila Gulin, "The Hollywood" (USA) by William Austin Speis, and "Trans-Lit" (Pakistan, 2019) by Muhammad Umar Saeed, are among the award-winning productions presented at the Wallachia Int'l Film Festival Gala. The second edition of the Wallachia Int'l Film Festival took…

- Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, afirma ca înțelege îngrijorarile președintelui american Donald Trump și cere ca datele europene sa fie stocate local, relateaza Politico.„Administrația Trump are dreptate sa recunoasca în sfârșit ca exista…

- Retailerul american Walmart (cea mai mare companie din lume dupa cifra de afaceri) s-a asociat cu Microsoft pentru o oferta de preluare a aplicatiei de video-sharing TikTok, transmite CNBC, potrivit news.ro.Grupul Walmart a confirmat pentru CNBS ca este interesat sa preia populara aplicatie…

- Când Microsoft a început sa discute cu chinezii de la TikTok propunerea era ca americanii sa preia un pachet mic de acțiuni, însa în nici o luna s-a ajuns la ideea ca Microsoft sa preia o mare parte din TikTok, deși compania condusa de Satya Nadella nu intenționa inițial așa…