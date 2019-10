Parlamentarul PSD de Prahova Rodica Paraschiv – vicepreşedinte al Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură din Camera Deputaţilor V. Stoica Deputatul PSD de Prahova Rodica Paraschiv face parte, de saptamana trecuta, din conducerea Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura din Camera Deputaților, deținand in prezent funcția de vicepreședinte al acestei structuri. Fost prefect al județului Prahova, parlamentarul de Prahova Rodica Paraschiv este de profesie inginer constructor, iar toata activitatea sa profesionala a fost legata de zona infrastructurii, in special a celei rutiere. Face parte din Comisia Naționala de Urmarire a Comportarii in situ a Constructiilor, indeplinind funcția de vicepreședinte Cai de comunicații.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

