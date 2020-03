Parlamentarii urmeaza sa voteze sambata, de la ora 11,00, investirea Guvernului Orban, procedura urmand sa fie speciala in contextul masurilor de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus.



Senatorii si deputatii vor vota individual in alta sala decat cea de plen, au decis, vineri, Birourile permanente reunite.



Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru functia de premier. El a avut consultari, prin sistem teleconferinta, cu reprezentantii partidelor si formatiunilor parlamentare. "Singura propunere pe care am primit-o este…