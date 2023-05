Parlamentarii violenți, sancționați: Indemnizație înjumătățită și doar 10 secunde pentru discurs Comisia juridica a Camerei Deputaților a decis, marți, in unanimitate, sanctionarea mai multor deputati ai AUR cu 50% din indemnizatie, pentru o perioada de sase luni, si reducerea timpului la pupitru in Camera Deputatilor 10 secunde, pentru trei luni. „A fost votata in unanimitate propunerea de sanctionare a domnilor deputati din sesizarea facuta de domnul […] The post Parlamentarii violenți, sancționați: Indemnizație injumatațita și doar 10 secunde pentru discurs appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

