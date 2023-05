Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a supraviețuit 5 zile in salbaticie dupa ce s-a prabușit cu mașina intr-o rapa. Danny Sansbury a petrecut aproape o saptamana blocat in mașina sa, fara apa și fara mancare.Un barbat disparut de mai multe zile a fost descoperit in Cowlitz County, Washington, cand un trecator a observat urme…

- Senatul a adoptat luni legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior, in calitate de for decizional. Proiectele de legi ale Educației au fost trecute pe lista de vot final la Senat, camera decizionala, chiar in prima zi de greva generala in Invațamant. Legea invatamantului…

- Curtea Constitutionala a respins cu majoritatea de voturi, marti, ca neintemeiata sesizarea partidului Forta Dreptei si a USR pe legea care introduce noi obligatii pentru fondurile de pensii private din Romania si pentru administratorii acestora. Astfel, actul normativ este constitutional.„In…

- De-acum, ceea ce era numita „teoria conspirației” devine realitate in Romania. Un proiect de lege „privind mobilitatea urbana durabila” inițiat de Guvernul Nicolae Ciuca urmarește sa instituie un control total al statului asupra modului in care cetațenii se deplaseaza in orașe, ba chiar și asupra…

- Parlamentarii USR și Forța Dreptei au sesizat Curtea Constituționala pe legea prin care personalul ANI primește spor de pana la 25% pentru suprasolicitare neuropsihica, adoptata saptamana trecuta. Semnatarii invoca incalcarea principiului bicameralismului

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea USR privind legea de majorare a indemnizatiilor primarilor si sefilor de consilii judetene. Legea poate merge la preșeedinte pentru promulgare. Uniunea Salvati Romania a sesizat CCR cu privire la legea prin care coalitia PSD – PNL –…