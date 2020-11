Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a solicitat, in plen, sa se ia act de demisiile parlamentarilor Uniunii Salvati Romania depuse marti si sa se voteze vacantarea mandatelor, insa presedintele USR, Dan Barna, a atras atentia ca solicitarile sunt cu data de 18 decembrie, acuzandu-i pe liberali ca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, pe Facebook, ca va demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensia speciala care se acorda parlamentarilor care au mandate intregi. Alaturi de liderul PSD și-a anunțat demisia din Camera Deputaților și liderul grupului…

Deputatul Adriana Saftoiu susține ca gestul parlamentarilor USR de a-și da demisia pentru a nu primi pensii speciale este o mișcare doar pentru imagine pentru ca pensia speciala nu o poți primi daca o soliciți. Iata argumentarea deputatului…

Parlamentarii USR au decis, marți, in unanimitate sa-și depuna demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra in vigoare in ultima zi de mandat a actualei legislaturi. „Am decis sa ne asumam…

- ​Parlamentarii USR au decis, marți, în unanimitate sa-și depuna demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra în vigoare în ultima zi de mandat a actualei legislaturi. „Am decis sa ne asumam ca nu vom beneficia de pensii speciale,…

- Ziarul Unirea Demisie in MASA in Parlament. Senatorii și deputații USR ,,parasesc” posturile, pentru a nu beneficia de pensii SPECIALE Parlamentarii USR iși vor prezenta maine demisia pentru a nu beneficia de pensii speciale, infomația publicata inițial de HotNews.ro pe surse, fiind confirmata ulterior…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu, care nu mai candideaza pentru un nou mandat, comenteaza, intr-o postare pe Facebook, listele PNL pentru alegerile parlamentare, afirmand ca se regasesc parlamentari care ar putea fi premiati pentru chiul, persoane nule ca activitate parlamentara, care ”au practicat tacerea…

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca iși retrage semnatura de pe inițiativa PSD care ingradește liberul acces la informațiile de interes public. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat vineri dimineața, pe Facebook, ca a solicitat retragerea semnaturii sale de pe inițiativa legislativa a PSD…