- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca exista foarte multe motive ca parlamentarii formatiunii sale sa voteze impotriva Guvernului Orban, dar ca exista si motive sa voteze impotriva motiunii de cenzura. "Luni, la ora 12, am convocat sedinta grupurilor…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a transmis un mesaj intern catre cei din PSD și i-a anunțat ca moțiunea de cenzura se va vota pe data de 31 august. De asemenea, Stanescu i-a inștiințat pe toți cei din PSD ca parlamentarii care nu vor fi prezenți sau care nu voteaza moțiunea vor fi excluși…

- Deși la finalul congresului, conducerea PSD a anunțat ca moțiunea de cenzura se va dezbate și suspune la vot rapid, planul s-a schimbat. Surse din interiorul partidului au declarat pentru HotNews.ro ca votul ar putea sa aiba loc dupa 1 septembrie.La nivel declarativ, liderii PSD au declarat ca votul…

- Dupa ce recent social-democrații au anunțat oficializarea pasului menit sa dea jos actualul Executiv, președintele s-a aratat nemulțumit de gestul facut de reprezentanții PSD. ”Aceasta moțiune de cenzura mi se pare neavenita, din motive foarte simple și clare – daca țara este cuprinsa de o epidemie…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD pentru demiterea Guvernului Orban va trece. Conform informațiilor aparute pe surse, parlamentarii PSD, Pro Romania, ALDE și de o parte dintre parlamentarii independenți și cei ai minoritaților naționale ar urma sa voteze. UDMR a anunțat ca nu va semna moțiunea, insa,…

- Presedintele UDMR a fost intrebat daca Uniuea va semna motiunea de cenzura anuntata de PSD pentru luna august. "Nu stiu. Nu am discutat. Vom discuta la momentul potrivit. Nu cred ca, in perioadele in care sunt alte probleme, e oportun sa vii cu o motiune de cenzura, dar nici nu vad o catastrofa,…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune ca formatiunea sa nu va semna o motiune de cenzura, despre care afirma ca nu este oportuna in "perioadele cand sunt alte probleme"."Noi nu vom semna o motiune de cenzura, asta e suta la suta. Mai departe, mi-e greu sa spun ca in acest moment discutam despre o... doar…

- Senatorul PSD a mentionat ca depunerea motiunii de cenzura depinde de modul in care va proceda Guvernul in legatura cu starea de alerta. „Ramane de stabilit momentul cand va fi depusa motiunea de cenzura, in functie de cum vede Guvernul starea de alerta. Va fi depusa si depinde foarte tare…