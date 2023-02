Parlamentarii spanioli au aprobat o lege transgender care permite oricărei persoane de 16 ani să-și schimbe sexul pe cartea de identitate Dupa mai multe luni de dezbateri care au fost uneori furtunoase in cadrul coalitiei de stanga aflata la putere in Spania, deputatii din aceasta tara au adoptat definitiv joi o lege ce permite schimbarea genului de la varsta de 16 ani, in contextul in care alte tari europene au ales sa actioneze cu retinere in […] The post Parlamentarii spanioli au aprobat o lege transgender care permite oricarei persoane de 16 ani sa-și schimbe sexul pe cartea de identitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat miercuri, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani prin care se stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate decat maximum zece persoane. „Nu poate…

- Șaisprezece persoane au ajuns de la petrecerea ținuta la un restaurant din Ramnicu Valcea la spital, dupa ce au mancat prajituri care conțineau o substanța opioida. Procurorii DIICOT au deschis o ancheta. Dupa consumarea prajiturilor, oamenii au sunat la 112, pentru ca aveau dureri de cap, stari de…

- Procurorii DNA au dispus masuri preventive fata de 23 de persoane, lucratori vamali si politisti de frontiera, in dosarul care vizeaza fapte de coruptie in punctele de frontiera. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Aproximativ 25 de milioane de oameni din California sunt afectati de inundatii in acest weekend, dupa ce statul american se confrunta cu ploi torentiale, relateaza BBC. Mai multe cai navigabile au fost inundate, cel putin 19 persoane au murit si mii de oameni au fost rugati sa-si evacueze casele. In…

- Doua masini in care erau sase persoane s-au ciocnit frontal, luni dimineata, pe DN 17 D, o persoana fiind blocata in autoturism. Pompierii militari si un echipaj de Ambulanta intervine, luni dimineata, la un accident rutier in localitatea Rebrisoara din judetul Bistrita-Nasaud. ”Din primele informatii,…

- Cu putin timp inainte de inceperea sezonului sporturilor de iarna, un grup de refugiati ucraineni trebuie sa paraseasca o casa de agrement administrata de parlamentul ceh, o decizie ce a starnit indignare publica, relateaza sambata DPA, potrivit Agerpres. Aproximativ doua duzini de persoane au fost…

- Autoritatile neozeelandeze au cerut, marti, justitiei sa le incredinteze custodia unui bebelus ai carui parinti se opun unei operatii chirurgicale menite sa-i salveze viata, de teama ca nu cumva el sa primeasca sange provenind de la donatori vaccinati impotriva COVID-19, informeaza AFP. Autoritatile…