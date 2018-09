Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii de la putere isi doresc in noua sesiune parlamentara lege pentru lobby si infiintarea Autoritatii Nationale de Interceptari, iar cei din opozitie vor demiterea Executivului, dar si o reforma electorala, prin care sa se revina la alegerearea primarilor in doua tururi.

- Un document discutat sambata la Neptun arata ca PSD va sustine un proiect de lege prin care se infiinteaza Autoritatea Nationala de Interceptari,astfel incat sa fie scosi "serviciile de informatii si ofiterii din justitie si politica".Proiectul este unul mai vechi, initiat de Calin Popescu Tariceanu.

- Cum vrea aripa anti-Dragnea sa scape de liderul PSD. Potrivit unor surse social-democrate, in ședința Comitetului Executiv Național se va readuce in discuție ideea conducerii colective in partid, pe fondul scaderii increderii acestuia in opțiunile alegatorilor. O parte a contestatarilor actualei conduceri…

- Guvernul va discuta, in sedinta de joi, un proiect pentru modificarea Ordonantei de urgenta 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Potrivit unui comunicat al Executivului transmis AGERPRES, printre proiectele de acte normative care…

- A investi in orice inseamna finanțare. Iar daca e vorba de lucrari pentru prevenirea inundațiilor e vorba de bani mulți, dar și de implicarea statului și a autoritaților locale. Chiar in aceste zile potopite de ploaie, pe aceasta tema Opoziția trage de maneca Puterea și ii amintește, intr-un fel de…

- Guvernul a adoptat joi ordonanta de urgenta pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a Guvernului a fost adoptata, printr-o ordonanta de urgenta,…