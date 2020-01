Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și gradinițele se redeschid azi, pe 13 ianuarie, dupa o vacanța de iarna de trei saptamani. Incepe cel de-al doilea semestru de 12 saptamani, fara vacanța, cel mai lung semestru din istoria recenta a școlii. Ministerul Educației a decis ca vacanța de iarna sa devina intersemestriala și a eliminat…

- Elevii și preșcolarii se intorc la cursuri dupa trei saptamani de vacanța, de luni, 13 ianuarie, incepand semestrul al II-lea al acestui an școlar, unul dintre cele mai lungi semestre din ultimii ani.Acesta are 20 de saptamani (13 ianuarie - 12 iunie 2020), fața de doar 15 saptamani, cate a avut ...

- Elevii intra de vineri dupa terminarea cursurilor in vacanța de iarna, in acest fel ei terminand semestrul I. Ei se intorc la cursuri pe 13 ianuarie 2020. Vacanța de iarna coincide anul acesta cu vacanța intersemestriala, pentru ca structura anului școlar 2019-2020 a fost modificata. Cursurile anului…

- Elevii vor avea parte de o vacanta de iarna mai lunga decat de obicei din cauza zilelor de concediu fara plata pe care si le vor lua profesorii. Materia pierduta din aceasta perioada va fi recuperata pe parcursul anului scolar. Vacanta de iarna va i...

- Sedinta plenului Parlamentului a inceput. In sala sunt prezenti 235 de parlamentari, cu doi peste limita majoritatii. Ludovic Orban depinde de voturile parlamentarilor care l-au tradat pe Calin Popescu Tariceanu pentru Viorica Dancila si care acum activeaza ca independenti. Sase deputati din ProRomania…

- „Orice greșeala, aroganța sau lipsa de profesionalism va compromite șansa de a continua dupa alegerile parlamentare. Va vom vota astazi, dar suntem pregatiți sa va sancționam inclusiv cu o moțiune de cenzura, daca va fi cazul", a spus Kelemen Hunor, in plenul Parlamentului. Parlamentarii…

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca Ludovic Orban ar fi trebuit sa vina cu alte propuneri in locul celor trei miniștri respinși la audierile din comisii. „Ne aflam in fața unei premiere, in sens negativ, prin faptul ca se cere Parlamentului votul de investitura pentru o echipa din care nu…

- Victor Ponta a anunțat, duminica, la Antena 3, ca parlamentarii Pro Romania care vor intra in plenul Parlamentului pentru a vota la investirea guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid.Fostul premier a precizat ca Pro Romania nu va vota pentru investitura și a numit ”stransura”…