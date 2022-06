Stiri pe aceeasi tema

E protest al AUR in Parlament. Parlamentarii formațiunii cer eliminarea UMDR de la Guvernare. Gestul AUR vine dupa ce ieri partidul anunța ca vrea explicații oficiale de la premierul Nicolae Ciuca privind vizita președintelui Ungariei in Romania.

WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022 cu melodia „Llamame", a obtinut 65 de puncte, locul al 18-lea in clasamentul final ESC 2022. Artistul a multumit publicului pentru sustinere si a declarat ca "aventura Eurovision va ramane un moment special" pentru el.

Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. Pe agenda s-au aflat dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, respectiv impactul crizei din Ucraina.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ținut sa transmita un mesaj de forța catre primarii de comune și orașe. El arata ca pachetul "Sprijin pentru Romania" va implementa o serie de masuri prin care va crește nivelul de trai și Romania va reporni motoarele economice.

Sprijinirea refugiaților din Ucraina in Romania și ajutorul acordat autoritaților romane au reprezentat subiectele principale ale intalnirilor pe care ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, le-a avut in timpul vizitei desfașurate in statul Utah, in perioada 15-17 martie 2022.

Peste 15.000 de cetațeni ucraineni au intrat miercuri in Romania, ceea ce face ca numarul total al celor care au trecut frontiera in țara noastra de la declanșarea razboiului sa depașeasca 450.000, noteaza mediafax.

Presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez si presedintele Estoniei, Alar Karis vin, joi, intr-o vizita oficiala in Romania, in contextul razboiului din Ucraina, cei doi urmand sa fie primiti la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.

O delegatie a Fondului Monetar International (FMI) s-a intalnit, luni, cu experti ai Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice pe tema transparentizarii si eficientizarii procedurilor.