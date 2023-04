Parlamentarii ruși fac legile şi mai dure: cine primeşte închisoare pe viaţă! Parlamentarii de la Moscova, alarmati probabil de ultimele acte de terorism de pe teritoriul Rusiei, au luat decizia de a inaspri pedepsele pentru cei condamnați pentru terorism și sabotaj. Oficialii citați spun ca a fost determinata de razboiul din Ucraina. De la 12 ani de inchisoare, la detentie pe viata Pedeapsa maxima pentru savarșirea unui […] The post Parlamentarii ruși fac legile si mai dure: cine primeste inchisoare pe viata! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Parlamentarii rusi au propus vineri pedepse mai dure in cazul persoanelor condamnate pentru terorism si sabotaj, propunere determinata de razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citand agentiile rusesti de presa.

