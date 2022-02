Parlamentarii ruşi, chemaţi marţi seară la o sesiune neprogramată Camera superioara a parlamentului rus a anuntat senatorii marti ca sesiunea lor va continua dupa ora 15.00, o decizie neobisnuita si care survine dupa ce ambele camere legislative ale Rusiei au votat recunoasterea formala a celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Donetk Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

