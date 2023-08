Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 19 ani, drogat, care a provocat sambata dimineața, 19 august 2023, un accident in 2 Mai soldat cu doi morți, se numara printre primii romani care vor suporta rigorile Legii Anastasia, denumite in memoria unei fetițe ucise de o șoferița fara permis.

- Luna iulie nu vine cu nicio minivacanța pentru romani, in condițiile in care nu exista nicio sarbatoare legala in aceasta luna. In schimb, in luna August va exista o zile libera legala și o punte pentru bugetari, astfel ca numeroși romani vor avea din nou parte de o minivacanța.

- NEINȚELEGERI… De multe ori, secretarii primariilor din județul Vaslui privesc catre juriștii Prefecturii “ca la Dumnezeu”, insa o hotarare adoptata recent de Consiliul Local Vaslui arata ca și acești super-specialiști sunt predispuși la erori. Aceste greșeli apar, mai ales, din cauza unei legislații…

- In urma cu puțin timp, Parlamentul Romaniei a adoptat legea care prevede eliminarea pensiilor speciale la senatori și deputați. Parlamentarii au adoptat cu 382 „pentru” și 3 „abțineri” proiectul de lege care elimina pensiile speciale. Conform digi24.ro, nu e prima data cand se voteaza o astfel de lege.…

- Parlamentarii si-au depus noile declaratii de avere, iar multe dintre ele sunt impresionante, fie ca este vorba despre bani in conturi, terenuri sau case, obiecte de colectie ori premii din jocuri de noroc. Cine sunt cei mai bogati alesi.

- Conform codului rutier, șoferii care obișnuiesc sa iși decoreze mașina cu diferite accesorii care reduc vizibilitatea risca amenzi de aproape 3.000 de lei. Aici intra de la odorizante de interior la cruciulițe sau brelocuri cu pozele persoanelor dragi. Amenda uriasa pentru soferii pun in parbriz o fotografie…

- In mai multe colțuri ale țarii, fermierii au gasit un nou mod a obține caștiguri impresionante dintr-o cultura inedita. Aceasta este planta care ii poate imbogați pe romani. Este destul de pretențioasa, are nevoie de ingrijire și condiții speciale pentru a crește. La final, eforturile merita din plin,…

- Legislația rutiera se modifica din nou. Unii șoferi risca amenzi usturatoare, de pana la 4.000 de lei, daca nu au acest semn pe parbriz. Codul rutier prevede ca fiecare transport trebuie sa aiba un anumit simbol amplasat pe caroserie sau parbriz. In caz contrar, conducatorii auto sau entitatea juridica…