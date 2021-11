Parlamentarii recunosc. Repartitoarele de căldură umflă facturile Obligația montarii de repartitoare de caldura in apartamente ar putea fi amanata pana la sfarșitul anului viitor, potrivit unui proiect de lege inițiat de parlamentari. Aceștia susțin prorogarea termenului pentru diminuarea costurilor suportate de consumatori pentru incalzirea locuințelor in timpul sezonului rece, recunoscand, implicit, ca repartitoarele umfla facturile. Impusa de Uniunea Europeana, montarea repartitoarelor de […] The post Parlamentarii recunosc. Repartitoarele de caldura umfla facturile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

