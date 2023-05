Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior, in calitate de for decizional. Legile merg la promulgare.Legea invatamantului preuniversitar a fost adoptata ca 81 de voturi „pentru” si 28 de voturi „impotriva”, iar legea invatamantului superior cu 79 de voturi…

- USR a depus mai multe amendamente la legile Educatiei propuse de ministrul Ligia Deca, amendamente care reflecta cele 26 de masuri ce trebuie incluse in aceste legi pentru a se putea vorbi despre schimbari reale in sistemul de invatamant, arata partidul. In forma actuala, legile Educatiei nu fac nicio…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Ministrul educației a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca proiectele au toate…

- Parlamentarii USR si Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala pe legea prin care personalul Agentiei Nationale de Integritate primeste spor de pana la 25% pentru suprasolicitare neuropsihica. Legea a fost adoptata saptamana trecuta nu este singura care vizeaza acordarea de noi beneficii angajatilor…

- Senatul a amendat legea avertizorului de integritate conform recomandarilor Comisiei Europene, deoarece Romania nu se va incadra in condițiile acordarii tranșei numarul doi din PNRR daca nu va adopta aceste schimbari. Modificarile au fost votate cu 80 de voturi „pentru” si 13 abtineri. Senatul a adoptat…

- In ciuda protestelor violente din ultimele zile, senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a adoptat in noaptea de miercuri spre joi articolul ce prevede cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, o prevedere-cheie din reforma foarte contestata promovata de presedintele Emmanuel Macron,…

- USR si Forta Dreptei ataca la Curtea Constitutionala legea PSD PNL care introduce noi obligatii pentru fondurile de pensii private din Romania si pentru administratorii acestora.Legea va produce pierderi fondurilor de pensii private si va determina retragerea acestora din Romania, sustin reprezentantii…