Parlamentarii PSD si ALDE nu vor vota la motiunea de cenzura

- Parlamentarii PSD - ALDE vor asigura cvorumul la motiunea de cenzura, dar nu vor vota, a anuntat luni presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, la finalul unei sedinte a coalitiei de guvernare. El a...

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza in sedinta comuna pentru citirea motiunii de cenzura, scrie Agerpres. Sedinta este condusa de senatorul PSD Claudiu Manda, iar la prezidiu nu se afla nici presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nici presedintele Senatului,…

- Parlamentarii PSD și ALDE vor fi in sala la dezbaterea moțiunii de cenzura, insa nu vor participa la vot. „(PNL) Sa-și asigure numarul de voturi, daca tot au inițiat moțiunea”, a comentat Liviu Dragnea, inisitand ca „nu sunt tensiuni in Coaliția de guvernare”.

- ProRomania il susține pe Sorin Cimpeanu ca premier, daca moțiunea de cenzura trece in Parlament; Ponta: Daca PNL insista cu Orban, moțiunea nu trece!, a atras atenția fostul premier, care a precizat ca cel mai probabil, Liviu Dragnea va incerca sa ii țina pe parlamentarii social-democrați in banci,…

- Moțiunea de cenzura intitulata „Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgența naționala!” a fost depusa miercuri la Parlament. „Desi Guvernul Dancila este si mai incompetent decat primele doua guverne PSD-ALDE, Darius Valcov si Liviu Dragnea i-au ridicat osanale premierului Viorica Dancila in…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie, spunand ca parlamentarii care nu vor vota motiunea sunt „lacheii" lui Liviu Dragnea. Orban nu a dorit sa spuna numarul de parlamentari care au semnat documentul, adaugand in schimb ca…

- Motiunea de cenzura anuntata de Opozitie are sanse minime de izbanda, cel putin matematic, in conditiile in care liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu si-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament. Trecerea a cinci deputati PSD in formatiunea lui Victor…

